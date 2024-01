Tunghsu Azure Renewable Energy Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Tunghsu Azure Renewable Energy-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 40, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch aus dem RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 48,21 liegt. Insgesamt wird die Analyse des RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Tunghsu Azure Renewable Energy-Aktie mit -0,27 Prozent um mehr als 1 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche in den letzten 12 Monaten (0,38 Prozent) liegt die Aktie mit 0,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tunghsu Azure Renewable Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,01 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,82 CNH lag. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tunghsu Azure Renewable Energy bei 1207, was in ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Tunghsu Azure Renewable Energy-Aktie auf verschiedenen Ebenen ein "Neutral"-Rating aufweist.