Tunghsu Azure Renewable Energy Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Für Tunghsu Azure Renewable Energy beträgt das aktuelle KGV 1207. Im Vergleich haben ähnliche Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" durchschnittlich ein KGV von 0. Dies bedeutet, dass die Aktie von Tunghsu Azure Renewable Energy aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Tunghsu Azure Renewable Energy derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0% erzielt werden. Im Vergleich zur Branche der Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler liegt der Ertrag somit um 2,17 Prozentpunkte niedriger. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Tunghsu Azure Renewable Energy-Aktie bei 3,26 CNH. Dies entspricht einer Abweichung von -1,81% vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine Abweichung von -15,1% zum GD200, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tunghsu Azure Renewable Energy-Aktie liegt bei 36 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,42 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tunghsu Azure Renewable Energy.