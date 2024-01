Tunghsu Azure Renewable Energy Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Tunghsu Azure Renewable Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,27 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um 0,63 Prozent, was zu einer Underperformance von -0,9 Prozent für Tunghsu Azure Renewable Energy führt. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 0,63 Prozent im letzten Jahr, wobei Tunghsu Azure Renewable Energy 0,9 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Tunghsu Azure Renewable Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler") von 2,11 % und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tunghsu Azure Renewable Energy liegt bei 44,44, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Tunghsu Azure Renewable Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigen, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.