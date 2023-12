Tunghsu Azure Renewable Energy Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Tunghsu Azure Renewable Energy wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 52,63 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die Aktie hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem RSI25, der bei 65,15 liegt und somit auch zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung für Tunghsu Azure Renewable Energy wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Diskussionen. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet Tunghsu Azure Renewable Energy mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (2,13 %) schlechter ab, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,06 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,78 CNH liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,9 %, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,86 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für Tunghsu Azure Renewable Energy.