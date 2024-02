Tunghsu Azure Renewable Energy Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Tunghsu Azure Renewable Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -8,74 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tunghsu Azure Renewable Energy eine Outperformance von +8,48 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,74 Prozent im letzten Jahr, und Tunghsu Azure Renewable Energy lag 8,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tunghsu Azure Renewable Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Der Unterschied beträgt 2,18 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,18 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der aktuelle Kurs von Tunghsu Azure Renewable Energy bei 2,9 CNH liegt, was -17,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -26,21 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Tunghsu Azure Renewable Energy liegt bei 60, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,68, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die Aktie ein Rating von "Neutral".