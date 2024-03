Tung Lok Restaurants Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tung Lok Restaurants derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,13 SGD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,103 SGD liegt, was einer Abweichung von -20,77 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage, der bei 0,11 SGD liegt, was einer Abweichung von -6,36 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte weist die Tung Lok Restaurants derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 8,25 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 66 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 24. Aufgrund dieses unterbewerteten KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Tung Lok Restaurants neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Tung Lok Restaurants eine Dividendenrendite von 6,7 % aus, was 3,4 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,29 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der Dividendenrendite.