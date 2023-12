Tung Lok Restaurants Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Tung Lok Restaurants zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,13 SGD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,116 SGD lag, was einem Abstand von -10,77 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,14 SGD, was einer Differenz von -17,14 Prozent und damit ebenfalls einem "Schlecht"-Signal für die Tung Lok Restaurants-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass die Tung Lok Restaurants im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 4,7 % aufweist, was 1,66 Prozentpunkte über dem branchenüblichen Durchschnitt von 3,04 % liegt. Diese höhere Rendite führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Tung Lok Restaurants eine Rendite von 42,23 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche von 7,12 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt die Tung Lok Restaurants-Aktie mit 35,11 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Tung Lok Restaurants-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen unter den Anlegern, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.