Tun Sie es einfach nicht! Wenn der Dollar stärker wird, werden die Gewinne von Nike schwächer

Der U.S. Dollar Index (DXY), der die Stärke des Dollars gegenüber einer Reihe von Hauptwährungen misst, erreicht 20-Jahres-Hochs und das sind schlechte Nachrichten für Unternehmen wie Nike Inc (NYSE:NKE), die am Donnerstag ihre Gewinne veröffentlichen. Zunächst ein kleiner Einblick. Die US-Notenbank schuf den DXY 1973 ursprünglich, um einen externen bilateralen handelsgewichteten Durchschnittswert des Dollars gegenüber anderen Weltwährungen zu bieten. Wenn… Hier weiterlesen