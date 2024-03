Tullow Oil Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Tullow Oil liegt bei 63,51, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Tullow Oil daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf den Relative Strength Index.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Tullow Oil von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine positive Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) ist die Tullow Oil aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,25, was einen Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,7 ergibt. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 9,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 9,52). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Tullow Oil-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Tullow Oil in den verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, der Relative Strength Index neutral und die fundamentale und Dividendenbewertung negativ ausfällt.