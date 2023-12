Tullow Oil Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

Der Aktienkurs von Tullow Oil hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -12,79 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,75 Prozent hatte, hat Tullow Oil mit 3,95 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für Tullow Oil liegt der RSI bei 27,88, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,96, was eine Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für Tullow Oil festgestellt werden. Daher erhält die Aktie hierfür eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tullow Oil derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einem Unterschied von 11,89 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".