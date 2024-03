Tullow Oil Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Tabcorp Holdings":

Die Dividende ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung von Aktien. Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Tullow Oil beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,22 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Tullow Oil in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tullow Oil-Aktie liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 7-Tage-RSI im Vergleich zum 25-Tage-RSI ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tullow Oil.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität für die Aktie von Tullow Oil hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Tullow Oil.

Abschließend ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV für Tullow Oil beträgt 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" durchschnittlich ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Tullow Oil weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.