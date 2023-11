Tullow Oil Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

Die Aktie der Tullow Oil wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 5 Einstufungen waren 4 positiv, 0 neutral und 1 negativ. Die langfristige Einstufung basierend auf diesen Bewertungen ist daher als "Gut" einzustufen, auch wenn in den letzten 30 Tagen keine neuen Analystenupdates verfügbar sind. Das durchschnittliche Kursziel für die Tullow Oil-Aktie liegt bei 52,8 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 39,24 Prozent darstellt, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 37,92 GBP. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Tullow Oil-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,7 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -12,97 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -18,73 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Tullow Oil mit -31,7 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -18,73 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Tullow Oil-Aktie zeigt gemischte Stimmungen. Während in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen. Die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments ist daher als "Neutral" einzustufen, obwohl die analytische Seite mehrheitlich positive Signale zeigt.

Die technische Analyse der Tullow Oil-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Bewertung als "Gut", da der aktuelle Schlusskurs von 37,92 GBP deutlich über dem gleitenden Durchschnitt von 31,79 GBP liegt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 34,26 GBP eine positive Abweichung, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Tullow Oil-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, dem Branchenvergleich, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.