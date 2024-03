Tullow Oil Aktie: Ist das wirklich alles?

Tullow Oil wurde von Analystenbewertet und erhielt insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", wobei 2 "Gut"-Meinungen, 0 "Neutral"-Meinungen und 1 "Schlecht"-Meinung berücksichtigt werden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Berücksichtigt man die durchschnittliche Kursprognose von 51,33 GBP für das Wertpapier, ergibt sich ein potenzielles Aufwärtspotential von 83,6 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tullow Oil liegt bei 61,99 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der die Kursentwicklung über 25 Tage betrachtet, liegt bei 58,97 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Unter Berücksichtigung der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Tullow Oil-Aktie einen Abstand von -14,83 Prozent vom GD200 (32,83 GBP) auf, was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 30,28 GBP an, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tullow Oil-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Tullow Oil war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine insgesamt positive Einstufung.