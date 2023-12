Tullow Oil Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Tullow Oil festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Tullow Oil mit -12,79 Prozent mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 3,95 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Beim Relative Strength-Index (RSI) wird Tullow Oil mit einer Ausprägung von 27,88 als "Gut" bewertet, während der RSI25 mit 37,96 eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 12,25, was 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.