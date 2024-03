Tullow Oil Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

Die Tullow Oil-Aktie befindet sich derzeit mit einem Kurs von 28,24 GBP um -9,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -13,85 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Tullow Oil liegt bei 0 Prozent, was 9,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 59,91 Punkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tullow Oil-Aktie daher für den RSI-Punkt mit "Neutral" bewertet.