Tullow Oil Aktie: Füße still halten!

Die Diskussionen über Tullow Oil in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie von Tullow Oil bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Tullow Oil als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tullow Oil-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,08, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tullow Oil mit einem Wert von 12,25 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 10,03, was einen Abstand von 22 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tullow Oil auf 32,47 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 30,62 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,7 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 33,26 GBP, was zu einem Abstand von -7,94 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.