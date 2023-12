Tullow Oil ADR Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von Tullow Oil hat im letzten Jahr eine Rendite von -12,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor um 8,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch" beträgt -21,3 Prozent, und Tullow Oil liegt aktuell um 8,5 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Tullow Oil als überbewertet, da das KGV von 12,25 insgesamt 34 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 9,14. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tullow Oil-Aktie am letzten Handelstag bei 34,46 GBP lag, was einem Unterschied von +8,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 31,84 GBP entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine Bewertung von "Gut" vergeben. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 34,25 GBP liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie aus technischer Sicht mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tullow Oil liegt bei 73,63, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".