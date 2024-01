Tullow Oil ADR Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Tullow Oil-Aktie wird auf Basis einer technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft momentan bei 32 GBP, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 38,92 GBP beträgt +21,63 Prozent. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 35,12 GBP, was einer Differenz von +10,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Gut" in der technischen Analyse.

Die Dividendenpolitik von Tullow Oil schneidet im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" schlecht ab. Der Unterschied beträgt 11,84 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11,84 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Tullow Oil weist ein KGV von 12,25 auf, was deutlich über dem Branchenmittel von 9,01 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Im Bereich Sentiment und Buzz wird die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bewertet. Obwohl sich die Stimmung für Tullow Oil in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie dennoch mit "Neutral" bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" eingestuft.