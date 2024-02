Tullow Oil ADR Aktie: Finger Weg!

Tullow Oil wird als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,25 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,89. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch neutral. Die Dividendenpolitik von Tullow Oil erhält aufgrund eines Dividenden-Aktienkurs-Verhältnisses von 0 und einer negativen Differenz von -11,95 Prozent zum Branchendurchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung des Relative Strength Index (RSI) als "Neutral" führt.

