Tullow Oil ADR Aktie: Abwarten

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Tullow Oil ist derzeit überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien wider, die in den letzten zwei Wochen ausgewertet wurden, um weitere Einblicke in die Bewertung der Aktie zu gewinnen. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tullow Oil liegt der RSI7 bei 38,19 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der RSI25, der weniger schwankt, zeigt ebenfalls an, dass Tullow Oil weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Aspekt als neutral eingestuft.

Nach der langfristigen Meinung der Analysten erhält die Tullow Oil-Aktie insgesamt eine positive Bewertung, mit 4 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 52,8 GBP, was auf eine zukünftige Performance von 48,56 Prozent hinweist und somit ebenfalls eine positive Einschätzung der Aktie ergibt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Investoren im Internet ergibt ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was auf eine negative Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung für Tullow Oil war in diesem Zeitraum jedoch kaum vorhanden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Tullow Oil-Aktie insgesamt als negativ bewertet.