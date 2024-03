Tulikivi Oyj A Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Tulikivi-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,47 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,4 EUR liegt somit 14,89 Prozent unter diesem Durchschnitt, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,45 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 11,11 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tulikivi ist hingegen positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Tulikivi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Tulikivi als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Zusammenfassend erhält die Tulikivi-Aktie in der technischen Analyse verschiedene Bewertungen, darunter "Schlecht", "Gut" und "Neutral".