Tulikivi Oyj A Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Tulikivi-Aktie ergab, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,48 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,448 EUR gehandelt wird und somit einen Abstand von -6,67 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,45 EUR, was einer Differenz von -0,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Tulikivi-Aktie Werte von 53,33 für den RSI7 und 57,14 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Tulikivi-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength-Index.