Tulikivi Oyj A Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet darauf hin, dass ein Titel überkauft ist und kurzfristig mit Kursrücksetzern gerechnet werden kann, während ein niedriger RSI auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist, bei dem eher Kursgewinne möglich sind. Für Tulikivi wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 2,97 Punkten, was auf ein überverkauftes Tulikivi hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend, wobei Tulikivi auch hier als überverkauft eingestuft wird (Wert: 23,59). Insgesamt erhält das Tulikivi-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Tulikivi durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Veränderungen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Wertpapier.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Tulikivi-Aktie beträgt aktuell 0,49 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,43 EUR, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält Tulikivi auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tulikivi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt thematisiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.