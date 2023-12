Tulikivi Oyj A Aktie: Immer langsam!

Das Stimmungs- und Buzz-Maß für Aktien basiert nicht nur auf Analysen von Banken, sondern auch auf langfristigen Stimmungsbildern von Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Tulikivi wurde in Bezug auf diese beiden Faktoren untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Tulikivi die Note "Neutral" gegeben.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Tulikivi wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Tulikivi bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Tulikivi von 0,3945 EUR einen Abstand von -21,1 Prozent vom GD200 (0,5 EUR) und wird daher als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,45 EUR auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tulikivi-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Tulikivi ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.