Tui beschließt Abkehr von Börse London und will zurück in MDax

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Aktionäre des weltgrößten Reisekonzerns Tui haben den Weg frei gemacht für den Rückzug von der Londoner Börse und eine mögliche Rückkehr in den deutschen Mittelwerte-Index MDax . Auf der virtuellen Hauptversammlung stimmten die Aktionäre am Dienstag mit 98,35 Prozent der abgegebenen Stimmen für den geplanten Abschied von der Börse in London. Damit sei die erforderliche Dreiviertelmehrheit erreicht worden, erklärte Aufsichtsratschef Dieter Zetsche nach der Abstimmung in Hannover.

Am 24. Juni soll der Handel der Tui-Aktie in London eingestellt werden, das Papier danach nur noch in Frankfurt und Hannover auf dem Kurzettel stehen. Hauptbörse werde dann statt London Frankfurt sein. Das soll Tui auch eine Rückkehr in den MDax ermöglichen. "Wir würden erwarten, dass wir dann im Juni in den MDax aufgenommen werden", sagte Finanzvorstand Mathias Kiep. Im Gegenzug werde Tui aus dem britischen Index FTSE 250 ausscheiden./fjo/DP/ngu