Tuff Group Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Libero Football Finance wird der 7-Tage-RSI aktuell bei 79,07 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 73,99 eine Überkauft-Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei Libero Football Finance bei 2,58 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,7 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2,12 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Libero Football Finance war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Zusätzlich zur technischen Analyse wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Libero Football Finance eine eher negative Einschätzung aufgrund der überkauften RSI-Werte und der schlechten Bewertung in Bezug auf trendfolgende Indikatoren. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken und die langfristige Kommunikation deuten jedoch auf Neutralität hin.