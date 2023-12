Tuff Group Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Libero Football Finance wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Äußerungen zum Thema in den vergangenen Wochen. Insgesamt wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich, dass die Aktivität bezüglich Libero Football Finance auf durchschnittlichem Niveau liegt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt ebenfalls zu der Einstufung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Libero Football Finance aktuell um 60,7 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch basierend auf den letzten 200 Tagen ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei 65,25 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei ist der 7-Tage-RSI von Libero Football Finance momentan bei 92,86 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 73,92 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Libero Football Finance eine neutrale Anleger-Stimmung, eine schlechte technische Analyse und eine überverkaufte Situation gemäß des Relative Strength Index.