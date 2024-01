Tuff Group Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Libero Football Finance ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 50, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 72,19, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Libero Football Finance derzeit bei 2,58 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,7 EUR aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -72,87 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt mit 1,84 EUR deutlich niedriger, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Libero Football Finance in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.