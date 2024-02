Tuff Group Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Libero Football Finance-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,36 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,65 EUR liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -72,46 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 0,76 EUR auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,47 Prozent) liegt. Insgesamt erhält die Libero Football Finance-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 52 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen der letzten Monate zeigt, dass die Aktie tendenziell weder viel noch wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen führt zu der Einschätzung, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht" erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Libero Football Finance-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative-Stärke-Index, des Sentiments und Buzz sowie der Anleger-Stimmung.