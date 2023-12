Tuff Group Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Libero Football Finance eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Libero Football Finance auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Libero Football Finance hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Libero Football Finance insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Libero Football Finance ein Neutral-Titel. Für die Libero Football Finance-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 91,67, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 71,55, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Aktie der Libero Football Finance wird auch auf technischer Ebene als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2,58 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,5 EUR liegt, was einer Differenz von -80,62 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Libero Football Finance-Aktie wird somit insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.