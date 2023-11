Türmer zum neuen Juso-Vorsitzenden gewählt

BRAUNSCHWEIG (dts Nachrichtenagentur) - Die Jungsozialisten in der SPD (Jusos) haben Philipp Türmer zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Beim Bundeskongress des Jugendverbands hat Türmer 162 Stimmen erhalten. Seine Mitbewerberin Sarah Mohamed erhielt 132 Stimmen.

Türmer kündigte einen schärferen Kurs gegenüber Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an. "Mit Respekt ist die SPD in den Wahlkampf gezogen", sagte Türmer bei seiner Kandidatenrede. "Es entsetzt mich, wie viel Gleichgültigkeit in dieser Partei angesichts der Armut und der Ungleichheit in dieser Gesellschaft herrscht, wie wenig sich dieser Kanzler für diejenigen ins Zeug liegt, die seinen Respekt so sehr verdient hätten", so Türmer. Er forderte Scholz auf, den Kampf gegen Armut und für Verteilungsgerechtigkeit "endlich zur Chefsache" zu machen. "Sonst brauchst du nächstes Jahr, wenn du ganz bestimmt wieder unsere Wahlkampfunterstützung zum Plakatehängen brauchst, gar nicht erst herkommen."

