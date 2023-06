Türkische Notenbank hebt Zins deutlich an

ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Notenbank hat den Leitzins deutlich angehoben und damit eine Wende ihrer bisherigen Geldpolitik eingeleitet. Er steige um 6,50 Prozentpunkte auf 15,00 Prozent, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mit. Volkswirte hatten im Schnitt allerdings eine noch stärkere Erhöhung erwartet und einen Leitzins von 20 Prozent prognostiziert. Angesichts der großen Unsicherheit war die Spanne bei den Prognosen sehr groß.

Die Notenbank stellte zudem weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Im Februar hatte sie noch den Leitzins um 0,50 Punkte gesenkt und die Entscheidung mit dem schweren Erdbeben im Südosten des Landes begründet.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich trotz der sehr hohen Inflation immer wieder für Zinssenkungen ausgesprochen und starken Druck auf die Notenbank ausgeübt. Die Inflation in der Türkei liegt bei knapp 40 Prozent.

Nach seiner Wiederwahl signalisierte Erdogan jedoch einen Wandel seiner bisherigen Wirtschafts- und Geldpolitik. So hat er den bisherigen Notenbankchef Sahap Kavcioglu durch die ehemalige US-Bankerin Hafize Gaye Erkan ersetzt. Die an der Universität Princeton ausgebildete Erkan ist die erste Frau in dem Amt./jsl/la/jha/