Türkische Marine eskortiert Gas-Bohrschiff im östlichen Mittelmeer

ISTANBUL (dpa-AFX) - Das von der Türkei entsendete Gas-Bohrschiff wird von den türkischen Seestreitkräften eskortiert. Die "Abdülhamid Han" werde aus der Luft und im Wasser von der Marine begleitet, twitterte das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag und postete Fotos, auf dem eine Fregatte zu sehen war.

2020 hatten türkische Erdgaserkundungen in zwischen Griechenland und der Türkei umstrittenen Gewässern die beiden Nachbarn an den Rande eines militärischen Konflikts geführt. Hinter dem Konflikt stehen territoriale Uneinigkeiten. Griechenland bezichtigte die Türkei 2020, die Vorkommen illegal zu erkunden. Die Regierung in Ankara vertrat den Standpunkt, dass die Gewässer zum türkischen Festlandsockel gehörten.

Die "Abdülhamid Han" nun soll ihre Erkundungsarbeiten zunächst nicht in umstrittenen Gewässern durchführen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Dienstag aber, als das Schiff aus dem Hafen von Mersin aufbrach: "Wenn unser Schiff mit seinen Bohrarbeiten dort fertig ist, wird es nicht aufhören. Es wird zu anderen Bohrlöchern übergehen." Man werde sich holen "was uns gehört"./apo/DP/he