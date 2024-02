Tudor Gold Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In der technischen Analyse werden Trendfolgeindikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sich aus dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt zusammensetzt. Bei der Tudor Gold-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,8 CAD liegt, was einer Abweichung von -24,53 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Tudor Gold-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 0,93 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -13,98 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tudor Gold-Aktie also ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Mit einem RSI von 92,31 und einem RSI25 von 70,59 wird die Tudor Gold-Aktie entsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine "Gut"-Einstufung für die Tudor Gold-Aktie abgegeben. Da es keine aktuellen Analystenupdates gibt, bleibt das Kursziel im Mittel bei 3,51 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 338,75 Prozent entspricht. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der Analystenbewertung.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen zur Tudor Gold-Aktie fehlen. Allerdings dominierten in den letzten Tagen die negativen Themen rund um Tudor Gold, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".