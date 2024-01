Tudor Gold Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies führt zur Berechnung des sogenannten Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Wir bewerten nun Tudor Gold anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Beginnend mit dem 7-Tage-RSI: Dieser liegt derzeit bei 69,23 Punkten, was bedeutet, dass die Tudor Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Tudor Gold weder überkauft noch überverkauft (Wert: 44,68), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Tudor Gold somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Tudor Gold in den vergangenen Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hatte dabei nur geringe Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Tudor Gold für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit wird Tudor Gold insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tudor Gold diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Gut"-Einschätzung versehen. Dadurch erhält Tudor Gold auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Tudor Gold beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Tudor Gold für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.