Tucows ist zurück!

Die Tucows-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 31,84 CAD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 33,68 CAD liegt. Das bedeutet eine Abweichung von +5,78 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 27,97 CAD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +20,41 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tucows-Aktie derzeit 711 auf, was bedeutet, dass die Börse 711,04 Euro für jeden Euro Gewinn von Tucows zahlt. Dies ist 1740 Prozent mehr als der branchenübliche Wert von 38, weshalb der Titel als überbewertet eingestuft wird und daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem KGV erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tucows liegt bei 27,27, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, ebenso wie der RSI25, der bei 28,32 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.