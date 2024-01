Tucows Aktie: Das ist einfach klasse!

In den letzten vier Wochen konnte bei Tucows eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Bei der Anwendung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Tucows ergibt sich, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tucows-Aktie der letzten 200 Handelstage nur eine geringe Abweichung aufweist und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tucows eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 22 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".