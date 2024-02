Tucows Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Tucows: Aktie erhält schlechte Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien

Die Tucows-Aktie liegt mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 711,04 über dem Branchendurchschnitt von 43,76 Prozent in der Branche "IT-Dienstleistungen". Diese Überbewertung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tucows mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 21,92 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Tucows-Aktie mit einer Rendite von -35,72 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von -6,12 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Tucows mit 29,59 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.