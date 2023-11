Tucows Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Tucows liegt das aktuelle KGV bei 711, während vergleichbare Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 40 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Tucows derzeit aus fundamentaler Sicht überbewertet ist. Die Redaktion stuft die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" ein.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI von Tucows liegt bei 53,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,92 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tucows derzeit bei 32,17 CAD. Da der Aktienkurs bei 29,03 CAD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -9,76 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 26,92 CAD, was einer Differenz von +7,84 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass in Bezug auf die Diskussion über Tucows langfristig eine starke Aktivität gemessen wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.