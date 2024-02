Tucows Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Tucows-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 32,33 CAD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 29,88 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 31,42 CAD, nahe am letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Tucows daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 711,04 im Vergleich zum Branchen-KGV von 43,67, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 49,36, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt ebenfalls bei 49,3 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Tucows-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie des Anleger-Sentiments.