Tubize-Fin Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und gibt an, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Financiere De Tubize liegt bei 77,55, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was als neutral angesehen wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher die Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Financiere De Tubize liegt bei 71,35 EUR, was eine neutrale Bewertung ergibt, da der Aktienkurs selbst bei 68,1 EUR liegt und somit einen Abstand von -4,56 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 66,4 EUR, was einer Differenz von +2,56 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmungslage rund um die Aktie von Financiere De Tubize wird sowohl aus Analysen aus Bankhäusern als auch aus dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Financiere De Tubize weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugewiesen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Financiere De Tubize. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.