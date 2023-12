Tuas Ltd-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Tuas über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Tuas-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,94 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,21 AUD, was einem Unterschied von +65,46 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was der Tuas-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik einbringt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Tuas-Aktie als Neutral-Titel bewertet. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage, der ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.