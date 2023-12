Tuas Ltd Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über eine bestimmte Zeitspanne. Der RSI der Tuas-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 14, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 28,33 ebenfalls eine Überverkaufssituation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Tuas-Aktie wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse der Tuas-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,95 AUD lag, was einen Anstieg um 55,26 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,28 AUD einen Anstieg um 29,39 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anlegerverhalten wurde in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Tuas-Aktie gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.