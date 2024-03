Tuas Ltd Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie von Tuas wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die positive Ergebnisse zeigte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +63,27 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +23,46 Prozent zeigte. Basierend auf diesen Ergebnissen erhielt die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Stimmungslage in den letzten vier Wochen zurückgegangen ist, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führte. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken wurde als neutral eingestuft, da in den letzten Tagen keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden konnten. Daher erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtete auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von 22,45 deutet darauf hin, dass die Tuas-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergab einen RSI-Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich damit für den RSI eine "Gut"-Einstufung.