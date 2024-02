Tuas Ltd Aktie: Füße still halten!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tuas war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer ein grünes Signal, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, vor allem positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tuas-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 46, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der 25-Tage-RSI von 52,8 führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Tuas auf Basis des RSI.

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Tuas. Daher wird die Aktie auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tuas verläuft derzeit bei 2,24 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 3,19 AUD liegt. Dies ergibt eine Einstufung von "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,05 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet somit der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Gut".