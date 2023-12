Tuan Sing Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Tuan Sing ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen der letzten beiden Wochen wider, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen der vergangenen Tage wurden vor allem positive Themen hervorgehoben, wodurch die Aktie insgesamt als "gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anlegerstimmung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Tuan Sing liegt bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 52,94 keine Über- oder Unterbewertung, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung rund um Tuan Sing in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch Tuan Sing auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tuan Sing-Aktie beträgt aktuell 0,3 SGD, wobei der letzte Schlusskurs mit 0,27 SGD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen mit einem Wert von 0,28 SGD eine geringere Abweichung zum letzten Schlusskurs, wodurch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Zusammenfassend erhält Tuan Sing auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.