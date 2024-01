Tuan Sing Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse von Tuan Sing basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,3 SGD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,275 SGD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 0,27 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tuan Sing daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält Tuan Sing ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen.

Das Anleger-Sentiment hingegen bewertet die Aktie von Tuan Sing als "Gut", da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Tuan Sing beschäftigte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tuan Sing führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für Tuan Sing, mit einer "Neutral"-Bewertung basierend auf verschiedenen Indikatoren.