TuanChe ADR Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Aktien von Tuanche haben in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität und starke Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine positive Stimmungsänderung hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Dies ist das Ergebnis einer langfristigen Analyse hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tuanche-Aktie liegt bei 42,86 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 72,41 eine "Schlecht"-Einschätzung an. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die charttechnische Entwicklung der Tuanche-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,22 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,49 USD) liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -55,1 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,31 USD) zeigt eine Abweichung von -29,03 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Tuanche ist überwiegend negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich für Tuanche daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht" hinsichtlich der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, des Relative Strength-Index, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.

