TuanChe ADR Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Tuanche hat in den letzten Wochen einige Veränderungen durchgemacht. Laut dem Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien war die Stimmung größtenteils negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch ein positiveres Stimmungsbild bei den Anlegern gezeigt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie derzeit neutral bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Tuanche-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt eine neutrale Empfehlung, während der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien zeigt eine Aufhellung des Stimmungsbildes in Bezug auf Tuanche in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht positiv bewertet, obwohl die Kommunikationsfrequenz leicht zurückgegangen ist.

Die technische Analyse der Tuanche-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,22 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50 während der letzten 50 Tage.

Insgesamt wird die Tuanche-Aktie aufgrund dieser Faktoren als insgesamt "schlecht" bewertet.