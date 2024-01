TuanChe ADR Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Tuanche verzeichnet werden, wobei die Kommunikationsfrequenz eine leichte Reduktion aufwies. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Tuanche diskutiert, wobei jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen im Fokus standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tuanche bei 0,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs lediglich 0,22 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Darüber hinaus zeigt der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 0,29 USD an, was einen Abstand von -24,14 Prozent zur Folge hat und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt für die Tuanche-Aktie einen RSI7-Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 62,96, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.